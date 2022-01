Ignora Congreso qué hará con no vacunados

En la primera etapa de la aplicación del protocolo sanitario de ingreso al Congreso del Estado, no se ha contemplado qué se hará en casos hipotéticos donde algún trabajador decida no vacunarse en contra de la Covid-19, reconoció José Luis Fernández Martínez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El congresista expuso que el Poder Legislativo recabará un reporte numérico sobre las personas inoculadas, sin embargo, no habrá manejo de datos personales de quienes sí o no accedieron a suministrarse el biológico.

"Ese procedimiento lo está llevando a cabo la Oficialía Mayor (los certificados de vacunación), y le dimos como plazo esta semana (la pasada) para que pudiera ser llevado a cabo. Yo espero que todos tengamos la posibilidad de cumplir en tiempo y forma", enfatizó.

En entrevista, contextualizó que el acuerdo inicial solo prevé conocer el estado de vacunación de las y los legisladores y burócratas, es decir, quiénes ya lo completaron, están en proceso y los que decidieron no hacerlo.

El congresista del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que dentro del presupuesto 2022 está previsto en el gasto ordinario la adquisición de insumos relacionados con la contingencia, es decir, cubrebocas, gel antibacterial o productos de limpieza.

"No tenemos una postura al respecto aún con quienes hayan tomado esta decisión (de no inmunizarse), porque no sabemos si existan personas en ese sentido. Si no existiera nadie en ese sentido, no tendría ningún objeto que tomáramos un acuerdo", concluyó.