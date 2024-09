Ignora dirigente del PRI si habrá cambio de líderes

Aún está sin definir si habrá renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó Sara Rocha Medina, actual presidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor.

“Para cuándo y qué fechas, no tenemos fechas, todavía no tenemos ni luz verde, ni cuándo se dan, y si se vayan a dar o no se vayan a dar elecciones”, comentó.

Sólo se ha concretado la renovación de la dirigencia nacional, con la reelección de Alejandro Moreno, a través de una elección interna del partido.

“Acabamos de concluir el tema nacional, el presidente Alejandro y Caro Viggiano la secretaria, apenas tienen escasos mes y medio en la dirigencia, fue una elección interna, como se trabajan las cosas en el PRI, y así serán todas las elecciones del país”, señaló Sara Rocha Medina.

La dirigente comentó que aún no se sabe cuántos estados tendrán elecciones internas, pues no ha habido reuniones con la dirigencia nacional para discutir el tema.

Rocha Medina añadió que, además del cambio de dirigencia nacional, también hubo cambios en los estatutos del partido, incluyendo, por ejemplo, la obligatoriedad de los Comités Municipales, Estatales y Nacional priístas de contar con redes sociales.

“No nada más fue un cambio de dirigencia, fue un cambio a los estatutos, teníamos más de 18 años que no se había hecho una reforma a los estatutos y entre esas obviamente estábamos obsoletos”, comentó.