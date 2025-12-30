Ignora la autoridad causa del incendio en la Col. Matamoritos

Hasta ahora se desconocen las causas del incendio de la colonia Matamoritos que afectó un predio particular con dos viviendas, donde ardieron seis vehículos, 20 toneladas de madera y hay múltiples daños materiales.

El siniestro ocurre justo en la etapa de mayor circulación de pirotecnia entre las familias. Sin embargo, hasta ahora las causas son desconocidas.

El incendio se caracterizó por una gruesa columna de humo que era visible desde las calles del Centro Histórico y se hallaba muy próximo a la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional. El sitio que se incendió era todo un almacén con piezas de madera que provocaron un humo visible desde todos los puntos de la ciudad, siniestro en el que no había personas cerca.

Sin embargo y ante la imposibilidad de intervenir antes de la llegada de los bomberos, los vecinos vieron con impotencia que el fuego alcanzaba a seis vehículos, que quedaron totalmente calcinados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el sitio donde ocurrió el incendio se encuentra una ladrillera, pero no se puede determinar con precisión si es la que causó el desastre. El incendio fue necesario intervenir con 22 elementos de Bomberos, elementos de Protección Civil municipal de la capital y de PC del Estado.