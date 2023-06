Igual que Gallardo, alcaldesa soledense carga contra Interapas y Galindo

"Muy respetable, se fue solo, esto no va a tener ningún auge, yo quisiera ver qué resultados, les va a dar, porque él está hablando exclusivamente de la capital y dónde queda Soledad" reprochó la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes luego de que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos diera a conocer los avances del Plan Emergente de Agua para afrontar la crisis.

Casi a la par de las críticas del gobernador Ricardo Gallardo, quien pidió al Ayuntamiento capitalino conocer en qué se gastaron "miles de millones de pesos" en el llamado Plan Emergente que anunció para enfrentar la crisis hídrica que se avecina, la alcaldesa soledense se sumó a los reclamos gallardistas.

Señaló que la necesidad del agua se ha tenido desde siempre, por lo que consideró que este planteamiento se debió haber hecho desde el inicio de la administración.

"Si se hubiera hecho con tiempo, ahorita no estuviéramos sufriendo, porque se hace de lado a Soledad y a Cerro San Pedro, cuando todos necesitamos y cuando él es el que nos debería de haber dicho que sumáramos esfuerzos, que se pusieran en la mesa, las estrategias que pudiéramos encontrar entre todos"

Dijo que la población necesita a una persona sensible, que de verdad se ponga en los zapatos de las familias que no tienen agua, ni dinero para cubrir esos recibos, pues aseguró quienes están al corriente, es muchas veces porque se les condiciona el pago del mismo, para llevarles agua a través de pipas.

"Pensó tarde, o creo que no le dio para más, en pensar que la necesidad del agua es vital, qué bueno que a él no le falte, que a su círculo no le falte, porque a la población soledense le falta el agua, tienen colapsos, les lleva el recibo y lo tienen que pagar, aunque no tengan el servicio"