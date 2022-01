Ilegal, que empresas obliguen a su personal a pagar con sus recursos las pruebas covid: STyPS

Néstor Eduardo Garza Álvarez, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que es ilegal que las empresas obliguen a sus trabajadoras y trabajadores a pagar con sus propios recursos la aplicación de la prueba para la detección de Covid-19, como una condición para poder desarrollar sus actividades laborales.

El funcionario manifestó que se vigila para que en San Luis Potosí "no se les exija que ellos paguen esa prueba. Hay otros casos donde las empresas adquieren las pruebas con sus propios recursos, las aplican a sus trabajadores y eso es correcto, pero no que sean recursos del empleado porque así lo señala la circular 001-2022 de la STPS a nivel federal". Agregó que hasta el momento, no hay querellas en la dependencia por esta posible situación.

Así mismo, ya se exhortó a todos los centros de trabajo a fortalecer todas las medidas sanitarias que marca la Secretaría de Salud y proteger a su base trabajadora con la aplicación de protocolos bien cuidados de sanidad, tras la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para privilegiar la salud de las y los potosinos, afirmó.

Para garantizar que no se vulneren los derechos de las y los trabajadores en el Estado, puntualizó que la STPS aplica un operativo de vigilancia permanente mediante inspecciones extraordinarias donde se supervisan condiciones generales de trabajo y, en el caso de la pandemia, que se aplique una estrategia de protección para sus trabajadores y evitar más contagios.

Finalmente, Garza Álvarez dijo que la STPS se mantendrá al pendiente de posibles casos o denuncias por parte de las y los trabajadores potosinos, e informó que las líneas de atención presencial y telefónica seguirán abiertas para recibir dichas quejas, en las instalaciones de dependencia que se localiza en Manuel J. Clouthier 263-A o bien en el teléfono 444 826 46 00 con extensiones 105 y 106.