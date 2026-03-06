iMatch impulsará al talento potosino

Autoridades estatales, el Club de Niñas, Niños y Adolescentes y ciudadanos presentaron la Plataforma Industria Match, sinergia entre diversas instituciones participantes para promover el arte y a los artistas no solo a nivel local, sino para que su talento recorra el país y el mundo.

El evento de presentación del ecosistema industrial match incluye la plataforma iMatch y su vinculación con la Expo Potosí Industrial, a la que se suman diversos patrocinadores tales como Naturgy, pero que incluyen alianzas empresariales con la Secretaría de Cultura del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Según el criterio de la formación de la plataforma, no se les pide un donativo, sino una coinversión social.

El trabajo que inició este jueves, se basa en una serie de proyectos colaborativos entre la industria, el sector público en general, el sector privado y el estado, para para generar a través de experiencias y funciones artísticas, cinematográficas, musicales, de teatro y todo lo que resulte necesario, con el fin de llevar el talento de los potosinos a diferentes estados de la república.

El proyecto consiste en llevar a los artistas potosinos a que su papel tenga tal grado de competitividad, que se encuentren en escenarios internacionales a corto plazo, con el propósito de generar esfuerzos colectivos a fin de presentar productos artísticos de calidad.

Julio del Toro, director de Programación Cultural de la Secretaría de Cultura, dijo que la dependencia está trabajando para que el esfuerzo de los artistas y el talento potosino puedan llegar no solamente a recintos culturales centralizados, sino a nivel nacional y a nivel internacional.