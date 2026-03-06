logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

iMatch impulsará al talento potosino

El Ecosistema Industrial Match es: Plataforma Imatch, Revista Imatch, Bajío Talks y Expo Potosí Industrial

Por Martín Rodríguez

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
iMatch impulsará al talento potosino

Autoridades estatales, el Club de Niñas, Niños y Adolescentes y ciudadanos presentaron la Plataforma Industria Match, sinergia entre diversas instituciones participantes para promover el arte y a los artistas no solo a nivel local, sino para que su talento recorra el país y el mundo.

El evento de presentación del ecosistema industrial match incluye la plataforma iMatch y su vinculación con la Expo Potosí Industrial, a la que se suman diversos patrocinadores tales como Naturgy, pero que incluyen alianzas empresariales con la Secretaría de Cultura del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Según el criterio de la formación de la plataforma, no se les pide un donativo, sino una coinversión social.

El trabajo que inició este jueves, se basa en una serie de proyectos colaborativos entre la industria, el sector público en general, el sector privado y el estado, para para generar a través de experiencias y funciones artísticas, cinematográficas, musicales, de teatro y todo lo que resulte necesario, con el fin de llevar el talento de los potosinos a diferentes estados de la república.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El proyecto consiste en llevar a los artistas potosinos a que su papel tenga tal grado de competitividad, que se encuentren en escenarios internacionales a corto plazo, con el propósito de generar esfuerzos colectivos a fin de presentar productos artísticos de calidad.

Julio del Toro, director de Programación Cultural de la Secretaría de Cultura, dijo que la dependencia está trabajando para que el esfuerzo de los artistas y el talento potosino puedan llegar no solamente a recintos culturales centralizados, sino a nivel nacional y a nivel internacional. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El PAN cambió iniciativa sobre mayoría calificada: Guajardo
El PAN cambió iniciativa sobre mayoría calificada: Guajardo

El PAN cambió iniciativa sobre mayoría calificada: Guajardo

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado descartó riesgos en las decisiones legislativas

Presentan cerca de 20 denuncias por maltrato animal ante FGE
Presentan cerca de 20 denuncias por maltrato animal ante FGE

Presentan cerca de 20 denuncias por maltrato animal ante FGE

SLP

Rolando Morales

Las autoridades municipales y ciudadanos colaboran para sancionar casos de crueldad

Operativo en la Becene tras agresión a joven con arma blanca
Operativo en la Becene tras agresión a joven con arma blanca

Operativo en la Becene tras agresión a joven con arma blanca

SLP

Martín Rodríguez

Los policías habrían realizado varias detenciones, según se informa

Al menos, cuatro árboles caídos tras lluvia en la capital
Al menos, cuatro árboles caídos tras lluvia en la capital

Al menos, cuatro árboles caídos tras lluvia en la capital

SLP

Rolando Morales

Esto lo informó la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento