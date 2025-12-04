logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Impactan heladas a cultivos en Soledad

Por Flor Martínez

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Impactan heladas a cultivos en Soledad

Productores agrícolas de Soledad de Graciano Sánchez, han comenzado a registrar afectaciones derivadas de las primeras heladas de la temporada, informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez.

Aunque hace unas semanas se presentó una ligera helada en el ejido Soledad, esta no causó daños; sin embargo, en los últimos días las condiciones climáticas sí han impactado a ciertos cultivos.

El funcionario explicó que las afectaciones se concentran principalmente en el maíz, mientras que cultivos como avena y alfalfa, previstos para la temporada invernal, no han sufrido daños.

Detalló que los cultivos más sensibles son aquellos que demandan mayor cantidad de agua y presentan una base húmeda, lo que los hace vulnerables a la congelación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con el reporte, la merma en la producción de maíz podría oscilar entre 15 y 20 por ciento, aunque la mayoría de los productores ya se encuentran en etapa de cosecha, lo que ayuda a mitigar pérdidas mayores.

La afectación es generalizada en todos los ejidos del municipio, dijo el director, quien recordó que actualmente en Soledad se mantienen activos cerca de mil 500 productores, principalmente dedicados a la siembra de avena, alfalfa y cebada.

En cuanto a los cultivos de hortalizas como lechuga, zanahoria y coliflor, aclaró que estos no presentan daños, ya que están adaptados a las condiciones propias de la temporada invernal.

Finalmente adelantó que este jueves, se realizará en la comunidad Palma de la Cruz, la entrega de semilla de avena, con lo que se espera beneficiar a alrededor de mil productores de distintos ejidos de la región. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cambio de Ruta va contra Ley mordaza de Serrano
Cambio de Ruta va contra Ley mordaza de Serrano

Cambio de Ruta va contra "Ley mordaza" de Serrano

SLP

El Universal

Existe afectación a la libertad de expresión y de información, dijo González Lozano

Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de protagonismos
Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de protagonismos

Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de "protagonismos"

SLP

Rubén Pacheco

Esto, tras la denuncia de amenazas de la concejala de Villa de Pozos

Intensifican Barredora contra apartados en vía pública
Intensifican Barredora contra apartados en vía pública

Intensifican "Barredora" contra apartados en vía pública

SLP

Samuel Moreno

Este año se han recogido más de 10 mil artículos colocados en calles y avenidas, señaló Villa Gutiérrez

Inicia en la Huasteca programa de apoyo a madres y padres trabajadores
Inicia en la Huasteca programa de apoyo a madres y padres trabajadores

Inicia en la Huasteca programa de apoyo a madres y padres trabajadores

SLP

Rubén Pacheco

Se consideran a 8 mil 042 beneficiarios con hijos antes de cumplir 5 años; recibirán mil 650 pesos bimestrales