Impactan heladas a cultivos

Por Flor Martínez

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Impactan heladas a cultivos

Productores agrícolas de Soledad de Graciano Sánchez, han comenzado a registrar afectaciones derivadas de las primeras heladas de la temporada, informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez.

Aunque hace unas semanas se presentó una ligera helada en el ejido Soledad, esta no causó daños; sin embargo, en los últimos días las condiciones climáticas sí han impactado a ciertos cultivos.

El funcionario explicó que las afectaciones se concentran principalmente en el maíz, mientras que cultivos como avena y alfalfa, previstos para la temporada invernal, no han sufrido daños.

Detalló que los cultivos más sensibles son aquellos que demandan mayor cantidad de agua y presentan una base húmeda, lo que los hace vulnerables a la congelación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con el reporte, la merma en la producción de maíz podría oscilar entre 15 y 20 por ciento, aunque la mayoría de los productores ya se encuentran en etapa de cosecha, lo que ayuda a mitigar pérdidas mayores.

La afectación es generalizada en todos los ejidos del municipio, dijo el director, quien recordó que actualmente en Soledad se mantienen activos cerca de mil 500 productores, principalmente dedicados a la siembra de avena, alfalfa y cebada.

En cuanto a los cultivos de hortalizas como lechuga, zanahoria y coliflor, aclaró que estos no presentan daños, ya que están adaptados a las condiciones propias de la temporada invernal.

Finalmente adelantó que este jueves, se realizará en la comunidad Palma de la Cruz, la entrega de semilla de avena, con lo que se espera beneficiar a alrededor de mil productores de distintos ejidos de la región. 

