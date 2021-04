Imperdonables, condiciones de la periferia: Galindo

Luego de escuchar las demandas de los y las ciudadanas de las colonias Joyas de San Elías y Joyas del Aguaje, que tienen muchos años en total olvido por parte del ayuntamiento, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Si por San Luis dijo que es imperdonable las condiciones en las que están viviendo las familias de estas colonias, agregó que el ejercicio del gasto e inversión de obras, acciones y programas del gobierno municipal debe equilibrarse y priorizarse de acuerdo a las necesidades de la gente, y no con base a cálculo político.

Los pobladores manifestaron que todos pagan predial, por lo que tendrían que recibir servicios públicos. "A veces se gasta en otras cosas, y las cosas importantes no se arreglan, no han sabido priorizar. Puedo comprometerme con ustedes a fijarme en esta parte de la ciudad. Se invierte en el centro, pero no en la periferia".

"Ahorita viene una pipa ¿saben por qué? porque vine yo, pero yo no la traje". Explicó que en varios lugares que ha visitado, llegan las cuadrillas del municipio a trabajar, porque saben que ha denunciado omisiones en los servicios.