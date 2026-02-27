Importado, cuarto caso de sarampión

En el cuarto y último contagio importado de sarampión en San Luis Potosí, se realizó un cerco sanitario en 25 colonias ubicadas alrededor de la residencia del paciente infectado, consistente en vacunar a los familiares del paciente y los residentes de dichas zonas habitacionales, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Expuso que correspondió a un niño de 11 años, detectado en el Hospital del Niño y la Mujer y quien en semanas anteriores había viajado a Lagos de Moreno, estado de Jalisco, una de las entidades con mayor número de enfermos del país.

Recordó que se mantienen cuatro casos confirmados en la entidad potosina, todos catalogados como importados, porque los pacientes originarios de otros estados no contrajeron el virus en territorio potosino.

"Si les falta alguna de las dos vacunas deben acercarse a los Centros de Salud, IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, el ISSSTE; todos tienen vacunas o acercarse a un módulo móvil", comentó la funcionaria.

Al igual que las últimas semanas, reiteró que la campaña de vacunación sigue su curso, enfocada en los grupos específicos, pues antes de la aplicación del biológico se aplica un cuestionario.

Destacó que San Luis Potosí no reporta una alta incidencia de positividad de la enfermedad, porque alrededor del 87 por ciento del alumnado de educación básica cuenta con esquema completo de inmunización contra sarampión.

"Ahorita lo que hicimos, es hacer el cerco sanitario que corresponde a realizar un control en las 25 colonias alrededor de donde se detectó el caso. Afortunadamente es el único caso tenemos hasta el momento", remató.