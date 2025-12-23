Impugnar reforma sobre IA, "afinará" la legislación: Torres

La acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la reciente reforma en materia de inteligencia artificial aprobada por el Congreso local, representa una oportunidad para fortalecer y afinar la legislación en este rubro, al tratarse de un tema novedoso con implicaciones directas en la vida pública y social, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario estatal aclaró que la propuesta legislativa no tuvo origen en el Poder Ejecutivo, sin embargo, dijo que el Gobierno del Estado coincide con el propósito central de la reforma, el cual busca establecer límites al uso de la inteligencia artificial, evitar su aplicación con fines ilícitos y prevenir la generación de contenidos que puedan derivar en desinformación o alteraciones al orden público.

Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí figura entre las primeras entidades del país en abordar la regulación de esta tecnología desde el ámbito local, por lo que consideró que la revisión por parte del Poder Judicial debe asumirse como un ejercicio normal dentro del equilibrio entre poderes y del fortalecimiento institucional.

Añadió que el análisis constitucional permitirá definir si la norma requiere adecuaciones o si puede sostenerse en su forma actual, con el objetivo de consolidar un marco jurídico alineado con la Constitución y que garantice derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la protección de datos personales.

En otro tema, al ser consultado sobre el proceso de aprobación de la reforma electoral en los ayuntamientos, el secretario general de Gobierno señaló que el seguimiento corresponde al Poder Legislativo, por lo que aseguró no contar con datos actualizados respecto al número de cabildos que ya han avalado dicha modificación.