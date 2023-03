Impugnará el PRI multa del INE por donación anómala

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional impugnará una multa por 1.3 millones de pesos aplicada al partido por el Instituto Nacional Electoral por anomalías en la donación del 60% de la propiedad del inmueble que hoy ocupa el comité municipal en Ciudad Valles, hecha por una asociación civil, informó el diputado tricolor Edmundo Torrescano.

La sanción fue acordada el lunes por el Consejo General del INE, dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP, por considerar que la donación, ocurrida en 2019, fue realizada por un ente impedido legalmente para hacerla.

El también exsecretario de organización priista, confirmó que el terreno ubicado en Ciudad Valles, fue donado con derechos sucesorios, pero indicó que se está desahogando ese trámite, por lo que el partido no es posesionario del predio ahora, precisamente porque se trata de una sucesión de derechos.

Dijo que el PRI tendría 60 por ciento de los derechos hereditarios sobre ese terreno, el instituto se encuentra en ese proceso y apenas va a reportar cuando esté firme la inscripción, y no se le inscribe porque no se le ha escriturado, y no ha sucedido porque el proceso es una sucesión en camino.

Recordó que el INE observa que no se le ha reportado la escrituración, y no aparece en el sistema que se haya recibido esa donación inmobiliaria.

Insistió en que la escritura no está terminada y el Reglamento de Fiscalización del INE, dice que la donación tiene que ser reportada con la escritura.

Dijo que el motivo de la impugnación del PRI, se debe a que no hay materia para aplicar la multa, y para el reporte, el sistema pide los datos de inscripción en el Instituto Registral y Catastral, para que la posesión quede firme.