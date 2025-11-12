Impulsa Deloitte el diálogo en San Luis Potosí con su Foro “Paquete Económico 2026 y tendencias de fiscalización”

Deloitte celebró el Foro “Paquete Económico 2026 y tendencias de fiscalización”, un evento que reunió a cerca de 100 representantes empresariales y especialistas para analizar los cambios en materia fiscal, laboral, judicial, de comercio exterior y sostenibilidad.

La bienvenida a este evento estuvo a cargo de Mario García, socio director de la región Occidente de Deloitte, quien compartió que la firma busca acompañar a las organizaciones en un entorno político y económico cada vez más retador.

Deloitte cuenta con más de 5 décadas de presencia en la región y continúa creciendo, en los últimos cinco años prácticamente ha duplicado el número de socios pasando de 14 a 28 socios distribuidos en sus cuatro oficinas estratégicas en el Clúster Bajío: 14 en Querétaro, ocho en León, cuatro en San Luis Potosí y dos en Aguascalientes.

El foro se estructuró en tres paneles en los que se ofrecieron distintas perspectivas. El primer panel se centró en el Paquete Económico 2026 y las perspectivas fiscales, legales y laborales, abarcando temas como el combate a la evasión y los impactos de la reformas judicial y laboral.

En el segundo panel los expertos analizaron las novedades en comercio exterior e impactos en la relación entre México y Estados Unidos, incluyendo reglas generales, aranceles y el denominado “efecto China”.

Como cierre a este evento se realizó el tercer panel que profundizó en las Normas de Información de sostenibilidad (ESG): ambientales, sociales y Gobierno corporativo, destacando su relevancia para la competitividad empresarial.

Eliezer García, socio líder del Clúster Bajío de Deloitte, subrayó que el crecimiento de Deloitte responde a la necesidad de ofrecer esta asesoría integral y estratégica, más allá del cumplimiento normativo, ayudando a las empresas a optimizar sus recursos y fortalecer su gobernanza.

A través de foros como este, Deloitte busca consolidar su papel como aliado clave para el desarrollo económico y sostenible de San Luis Potosí, impulsando la profesionalización empresarial y el diálogo sobre los retos que marcarán la agenda de 2026.

