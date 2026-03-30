Impulsan jornadas sobre autismo en SLP

El Gobierno del Estado puso en marcha una serie de actividades informativas y de capacitación sobre autismo y neurodiversidad, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

De acuerdo con el Instituto Temazcalli, se realizaron ponencias abiertas al público en el Centro de las Artes (Ceart), así como talleres dirigidos a docentes, directivos y familias, enfocados en la detección temprana y el acompañamiento del Trastorno del Espectro Autista.

Entre las actividades destacó el taller "Mitos y Realidades del Trastorno del Espectro Autista", orientado a brindar herramientas para mejorar la atención y comprensión de esta condición.

Además, se llevaron a cabo sesiones en Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), dirigidas a madres, padres y cuidadores, con contenidos sobre nutrición, manejo de crisis y tratamiento.

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Según lo informado por la dependencia, estas acciones buscan fortalecer la detección oportuna y promover entornos más informados e incluyentes en distintos sectores de la población.