Impulsaría BMW 20 mil empleos más

Durante la primera etapa de la inversión de la armadora alemana BMW en San Luis Potosí se invertirán 800 millones de euros, pero se tiene contemplada en total una inversión de mil 500 millones de euros, informó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Agregó que, con la llegada de la armadora, arribarán a la entidad potosina otras 10 plantas relacionadas con el ramo eléctrico, con lo cual se espera una creación de hasta 20 mil nuevos empleos.

“Sobre todo empleos bien pagados, no podemos tener solo empleos de maquiladoras, donde se pagan los mínimos, si queremos un estado de clase media, pues necesitábamos traer empleos de clase media”, expuso.

Con respecto a los incentivos fiscales, Gallardo Cardona informó que el apoyo del Gobierno Federal fue fundamental para la atracción de esta inversión, ya que brindó algunas facilidades para su instalación en SLP.

Asimismo, informó que la empresa alemana también pidió que se garantizaran tres temas: la seguridad pública en la entidad; la capacidad energética, en este sentido, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizó su abastecimiento; y el tema de la logística.

“Y el tema de la energía, que era otro factor super importante, si no hay energía no hay plantas, no hay crecimiento, eso nos lo garantizó CFE”, enfatizó

Con respecto al tema de la necesidad de mano de obra calificada, el mandatario informó que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), expondrá a las universidades de la entidad, cuáles son las carreras que más se solicitarán en un futuro, con la finalidad de generarla.

“Para ver toda la mano de obra que vamos a ocupar en un año”, indicó.