Impunidad podría generar conductas violentas: académico

La reciente agresión sufrida por un adolescente a manos de un experto en artes marciales, ilustra la forma en que la impunidad, a nivel social, genera un mínimo control de impulsos violentos y muy poco respeto a las leyes, que no es claro respecto a las consecuencias de ejercer esa violencia.

Para el doctor Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), lo sucedido el lunes pasado en un negocio de comida rápida ubicado en la capital potosina puede estar sujeto a diversas interpretaciones.

Pero consideró que “si la reacción de la persona fue la respuesta a una solicitud de que siguiera las reglas, eso ilustra la dificultad que siempre hemos tenido en este país para generar reglas claras de convivencia con consecuencias claras en caso de que aquéllas no se respeten. Para que una ley se pueda instaurar, las consecuencias de no observar esa ley deben ser claras. Por desgracia, en México, las cifras de la impunidad son altísimas; me parece que van más allá del 90% de los casos”, apuntó el entrevistado.

Recordó que México tiene 12 o 13 de las ciudades más violentas del mundo y que San Luis Potosí es la número 50. “Esto es un retrato claro de la necesidad de políticas públicas para combatir la violencia y para generar programas de educación para la paz”.

A nivel personal, consideró importante evaluar la historia de cada uno respecto a la violencia: “¿Qué es lo que hemos aprendido de ella? Si en la familia se usó la violencia como método de resolución de conflictos, hay más propensión a repetirla”.

Finalmente, respecto a la víctima, el catedrático de la UASLP dijo que “dependiendo de la persona y sus habilidades para enfrentarse a la adversidad, es decir, su resiliencia, puede que sólo quede el daño físico o que exista estrés postraumático con ansiedad generalizada, depresión, falta de sueño, temor a acudir al trabajo y otras secuelas psicológicas, pero dependerá de la persona y de su muy personal proceso de asimilación de lo sucedido”.