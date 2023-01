IMSS inicia aplicación de vacuna Abdala

El Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí comenzó a distribuir y aplicar la vacuna cubana Abdala, comprada a Cuba por motivos que epidemiólogos consideran sólo políticos.

Francisco Moreno Sánchez, infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, recomendó no ponerse la vacuna cubana Abdala contra Covid-19 como refuerzo, porque “una vacuna que no está aprobada por la Organización Panamericana de la Salud no tiene el sustento científico para recomendarla”. Su posición ha sido respaldada por otros infectólogos y epidemiólogos del país.

A través de redes sociales, el médico especialista en Infectología del Centro Médico ABC señaló que “por congruencia” no se aplicaría la dosis cubana “y tampoco a mi familia”.

Moreno Sánchez advirtió también que la vacuna Abdala “contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, lo que no se hace para otras vacunas contra Covid-19 ya que disminuye su eficacia”. Además, nunca se le evaluó como refuerzo conforme los protocolos de investigación farmacéutica internacionales.

Ayer, en la Unidad de Medicina Familiar número 51 María Cecilia del IMSS, se apreciaban filas muy cortas de receptores de vacunas, en su mayoría personas de más de 60 años.

Un hombre mayor que recibió vacuna hace un mes, se volvió a presentar a la clínica de María Cecilia, y fue vacunado. Minutos más tarde, era regañado por su hija que por casualidad llegaba, por haberse dejado vacunar otra vez.