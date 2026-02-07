logo pulso
SLP

Inaugura Sheinbaum la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

Se trata de la primera etapa de la institución que ofrece carreras innovadoras y gratuitas

Por Redacción

Febrero 07, 2026 02:55 p.m.
A
Foto: Gobierno de SLP

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron este sábado la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), que tiene como fin ampliar las oportunidades para la juventud y contribuye a fortalecer el crecimiento económico.

La Institución integra las carreras de Inteligencia Artificial, Robótica y Mecatrónica.

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y con un ambiente de fiesta, el mandatario potosino agradeció a la Presidenta de México su respuesta a la necesidad de contar con carreras innovadoras y de futuro ante el mercado laboral potosino.

Gallardo subrayó que la UNRC nace con una vinculación con empresas nacionales e internacionales para que las y los egresados se integren al mercado laboral.

Sheinbaum Pardo reconoció el respaldo del gobernador y le agradeció por construir el primer plantel de esta institución que brindará educación universitaria gratuita a los jóvenes potosinos. También anunció más recursos federales para ampliarla con laboratorios y más aulas.

La presidenta también dio a conocer que todas y todos los estudiantes de la universidad Rosario Castellanos tendrán la beca Gertrudis Bocanegra para ayuda de transporte y otros gastos. "Que vivan las y los estudiantes y la juventud potosina", exclamó.

La primera etapa de la unidad académica cuenta con un edificio equipado con aulas, laboratorios de cómputo, además de que avanza la construcción de un edificio espejo para expansión que no entorpecen ni interfieren con la preparación académica de las y los alumnos que iniciaron clases en septiembre, ni de quienes se integrarán en marzo, con una oferta académica que integra programas como economía y desarrollo sostenible, ciencias ambientales, contaduría, relaciones internacionales, así como carreras enfocadas en robótica y tecnologías emergentes.

Busca consolidarse entre los jóvenes la UNRC: Orellana

Solicita su directora que haya un mejor transporte hasta el campus

Inaugura Sheinbaum la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

