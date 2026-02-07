¿Por qué y quién demandó a Livia Brito?

La actriz cubana, Livia Brito, fue vinculada a proceso por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de falsedad ante autoridades, en el caso de agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, según información del periodista Carlos Jiménez (conocido como C4 Jiménez) publicada en su cuenta de X.

De acuerdo con el documento proporcionado por Jiménez con fecha del 4 de febrero de 2026, la resolución se emitió en un recurso de apelación por la Séptima Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), en el que se decidió revocar el auto de no vinculación a proceso dictado el 19 de agosto de 2024.



¿Quién es Ernesto Zepeda?

Ernesto Zepeda Estrada es un periodista de espectáculos con sede en Cancún. Su trabajo se basa principalmente en retratar a artistas, celebridades y famosos en las playas de la ciudad turística de Quintana Roo, aunque también realiza sesiones de fotos bajo contratación.

Su nombre llamó la atención pública tras el incidente de 2020 en el que acusó a Livia Brito y su pareja de agredirlo físicamente y dañar su equipo de trabajo, luego de haberlos retratado.

Tras el suceso, en el que Brito declaró que las fotos fueron tomadas sin su consentimiento y durante un momento privado, Zepeda ha defendido públicamente su labor como paparazzi. En entrevista para EL UNIVERSAL en julio de 2025, el fotógrafo afirmó que, aunque a las figuras públicas "no les guste", los periodistas y fotógrafos de espectáculos cumplen una labor importante al informar:

"No creo que sea un triunfo mío, sino del gremio. A los fotógrafos y periodistas de espectáculos nos menosprecian, pero también estamos haciendo nuestra labor de informar, aunque a ellos no les guste. Lo que no debemos permitir en ningún ámbito social es que haya violencia o golpes para reclamar sus derechos", dijo Zepeda.



¿Qué originó el conflicto legal entre Livia Brito y Ernesto Zepeda?

La reciente imputación de Brito se remonta al incidente de agresión contra Ernesto Zepeda de 2020, en el que el paparazzi señaló que una discusión con la actriz terminó en agresión física hacia él, y daños a su equipo de trabajo por parte de la pareja de ese entonces de Brito, Yosmi Gedler Martínez. La denuncia civil presentada por Zepeda fue por daño moral y secuelas físicas.

En marzo de 2023, un juzgado de la Ciudad de México encontró a Livia Brito responsable de los delitos y dictó una reparación de daños de más de un millón de pesos. Posteriormente, Brito impugnó la sentencia y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En junio de 2025, la SCJN desechó el recurso de revisión presentado por Brito y confirmó la sentencia a favor de Ernesto Zepeda. Un mes después, en julio de 2025, la actriz fue citada a declarar por el delito de falsedad de declaraciones en relación con el mismo caso.