Inauguran en SLP sesión del Consejo del Notariado Mexicano

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Márquez, inauguraron la Segunda Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que se realiza en el Centro de Negocios Potosí, en San Luis Potosí.

En el encuentro participan también el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, así como Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, quien funge como anfitrión.

Durante la reunión se abordarán los retos que enfrenta el notariado en México ante la nueva realidad jurídica y social, así como su papel en el fortalecimiento de la seguridad y certeza jurídica para la población.

En su mensaje, Juan Carlos Barrón Cerda destacó la coordinación entre el notariado y el gobierno estatal en programas relacionados con la regularización y escrituración de predios, como el esquema denominado "Tu casa, tu apoyo", que busca brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y facilitar la construcción de viviendas.

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Por su parte, David Figueroa Márquez explicó que el notariado internacional está integrado por 93 notariados de distintos países, que en conjunto agrupan a alrededor de 300 mil notarios, quienes contribuyen a brindar seguridad jurídica y a disminuir el riesgo de litigios mediante la formalización de actos y contratos.

Recordó que el notariado mexicano presta servicios a más de 120 millones de personas, lo que implica una amplia responsabilidad en la atención de trámites y la resolución de diversos asuntos jurídicos.

De izquierda a derecha,

, presidente del Colegio de Notarios de SLP, y

, gobernador.

En su intervención, Ricardo Vargas Navarro afirmó que el notariado mexicano comparte la visión de construir instituciones sólidas, donde la ley sea el instrumento para garantizar derechos, proteger a las personas y dar estabilidad a las relaciones económicas.

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Al inaugurar los trabajos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí es un estado seguro y que su administración ha realizado acciones para enfrentar la delincuencia con firmeza.