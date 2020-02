Incapacidad de la Segam obliga a Congreso a suplir sus funciones, dice Cándido Ochoa

El legislador adelantó que este viernes, en instalaciones del Congreso, se realizará un foro donde "sentarán" a todos los actores relacionados con las reformas más recientes a la Ley Ambiental del Estado, en especial en el tema de los contenedores de plástico biodegradable y/o compostable que no están entregando los comercios potosinos.

El otro tema relevante, añadió, es el del monitoreo de la calidad del aire en el estado, del cual, Ochoa Rojas dijo desconocer el procedimiento, pero, a la vez, reconoció que existen serios problemas que no se están atendiendo, como la contaminación que producen los ingenios cañeros en la Huasteca o las ladrilleras en la zona metropolitana de la capital.

Aunque no expresó una opinión concreta sobre si cuatro estaciones de monitoreo son suficientes para medir la calidad del aire en la capital del estado, sí dijo que "los problemas se resuelven atendiéndolos, no evadiéndolos, y la autoridad ambiental no puede argumentar que no se tiene dinero, que no se tiene personal o tiempo. Aquí está el Congreso para organizar el presupuesto, y si no piden, nosotros no podemos ayudar".

La incapacidad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) para mantener una comunicación abierta con ciudadanos y grupos civiles organizados, está obligando al Congreso estatal a "suplir las funciones de esta autoridad ejecutiva", criticó el presidente de la comisión legislativa de Ecología y Medio Ambiente, Cándido Ochoa Rojas.