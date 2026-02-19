Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

El Comité Estatal de Manejo del Fuego informó que el incendio forestal en la comunidad de Milpillas, municipio de Mexquitic de Carmona, registra 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación, según el último reporte técnico.

De acuerdo con el comunicado oficial, la superficie afectada es de 220 hectáreas.

En las labores participan 295 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), autoridades municipales y voluntarios.

Además, autoridades estatales reportaron un nuevo incendio forestal en el municipio de Cerritos, donde brigadas especializadas aplican protocolos de contención para evitar su expansión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o daños a viviendas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar quemas y a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Brigadistas trabajan en Milpillas.