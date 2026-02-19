logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

Brigadas también atienden nuevo siniestro en Cerritos.

Por Redacción

Febrero 19, 2026 11:02 a.m.
A
Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

El Comité Estatal de Manejo del Fuego informó que el incendio forestal en la comunidad de Milpillas, municipio de Mexquitic de Carmona, registra 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación, según el último reporte técnico.

De acuerdo con el comunicado oficial, la superficie afectada es de 220 hectáreas.

En las labores participan 295 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), autoridades municipales y voluntarios.

Además, autoridades estatales reportaron un nuevo incendio forestal en el municipio de Cerritos, donde brigadas especializadas aplican protocolos de contención para evitar su expansión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o daños a viviendas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar quemas y a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Brigadistas trabajan en Milpillas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas
Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

SLP

Redacción

Brigadas también atienden nuevo siniestro en Cerritos.

Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital
Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital

Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital

SLP

El Universal

Autoridades reportan incremento gradual en el norte y circulación constante en poniente y sur; piden salir con tiempo y conducir con precaución

Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares
Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares

Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares

SLP

Redacción

Los operativos se realizaron en el cuadrante centro; aseguraron anuncios y señalamientos hechizos que obstruían la circulación

Frente 36 traerá vientos fuertes y mínimas de hasta 6°C
Frente 36 traerá vientos fuertes y mínimas de hasta 6°C

Frente 36 traerá vientos fuertes y mínimas de hasta 6°C

SLP

Redacción

Protección Civil prevé máximas de hasta 37°C en la Huasteca y mínimas de 6°C en la zona centro