Incendio en Villa de Reyes deja 70 hectáreas afectadas

PC estatal controla el fuego en La Lomita y mantiene vigilancia para evitar rebrotes

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 12:29 p.m.
A
Incendio en Villa de Reyes deja 70 hectáreas afectadas

La Coordinación Estatal de Protección Civil a cargo de Mauricio Ordaz, confirmó el control total del incendio forestal registrado este jueves en La Lomita, Villa de Reyes, donde el fuego consumió al menos 70 hectáreas de palma, huizache, cactáceas y arbustos.

La corporación reportó un 90% de avance en la liquidación, tras varias horas de trabajo conjunto con brigadistas municipales.

Las labores se enfocaron en frenar la propagación hacia zonas habitadas y asegurar el perímetro para evitar reactivaciones.

Protección Civil llamó a la población a evitar quemas, no arrojar colillas y reportar de inmediato cualquier señal de fuego, ante el riesgo elevado de incendios forestales en la región.

