Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas

PC reporta avances en el control de siniestros activos en la entidad.

Por Redacción

Febrero 22, 2026 08:06 p.m.
A
Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas

San Luis Potosí, S.L.P.– Al menos dos incendios forestales relevantes permanecen activos en el estado, con una afectación conjunta superior a 200 hectáreas, de acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El siniestro de mayor impacto se localiza en Estación Montaña, en el municipio de Cerritos, donde se reporta un 80% de control y 60% de liquidación, con 162 hectáreas consumidas.

En San Carlos, Guadalcázar, el incendio presenta 65% de control y 25% de liquidación, con daños en aproximadamente 50 hectáreas.

Participación de autoridades y brigadas en los operativos

También se han desplegado brigadas en Villa de Arriaga y Zaragoza, mientras que en Venado se coordina una estrategia para atender un incendio en zona serrana de difícil acceso, colindante con Villa Hidalgo y Villa de Arista.

Brigadas combaten incendios forestales.

En los operativos participan Protección Civil estatal y municipal, Sedena, Guardia Nacional, Conafor y voluntariado. Las autoridades indicaron que la asignación de personal depende de la magnitud de cada siniestro.

