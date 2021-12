Incertidumbre, la causa de la evasión fiscal

Entre otras razones, a la gente en México no le gusta, no quiere y tratará de no pagar impuestos porque sabe que ese recurso no irá a un buen fin, además de que que no sabe qué le va ofrecer el gobierno federal a cambio, consideró el empresario Alberto Narváez Arochi, sobre que la nueva Miscelánea Fiscal establece la obligación de que toda persona, cuando llegue a 18 años se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes.

En entrevista, Narváez Arochi puso como ejemplo que la gente en condiciones de pobreza no ve los servicios, "en cambio en países como Dinamarca donde la mayoría de las personas está muy conforme en pagar sus impuestos en un 50 o 60 por ciento de su ingreso y por ello tienen garantizada educación, salud, infraestructura, todo y el dinero que les resta lo tienen para ahorrar o gastárselos en lo que mejor les convenga".

Mencionó que si el afán es recaudatorio debería de empezar por otro lado, es decir qué me ofrece para meterlos a un sistema fiscal "la respuesta es nada, ni eln salud, ni en seguridad y menos en educación, y si alguien no está de acuerdo ahí están los números y con ello qui;en podría estar de acuerdo con alguien que no me garantiza lo mínimo".

Narváez Arochi señaló que, el anotar en el Registro Federal de Contribuyentes a las personas cuando cumplen la mayoría de edad se inscriban, es normal en otros países "yo creo que no deba de ser a los 18 años, pero creo que una persona adulta debería ser marcada al menos a los 21 años, es una apreciación propia".

Además, el entrevistado mencionó que el actual gobierno federal tiene alguna intención que no alcanza a ver "es un fondo atrás de todo esto, el gobierno no lo dice, por eso no creo que sea adecuado que incorporen a los jóvenes al sistema tributario porque una persona debe entrar una vez que está en la formalidad, bajo esa premisa habrá que considerar que el gobierno debe de crear las condiciones para que la gente trabaje en la formalidad para entonces sí exigir que estén de manera formal, es mi opinión".