Incluye embajada de EU a SLP en alerta de seguridad

Pide a sus ciudadanos a restringir actividades en "zonas" del estado; también señala restricciones en tráfico en autopistas de Peaje

Por Jaime Hernández

Febrero 23, 2026 12:04 p.m.
A
EUA emite alerta para SLP

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en nuestro país,  incluyó a San Luis Potosí entre las entidades del país  para las cuales emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos, advirtiendo que restrinjan sus actividades tras los hechos de violencia que generó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrido ayer en el municipio tapatío de Tapalpa.  

A través de un mensaje en sus redes sociales, la embajada estadounidense publicó una actualización, la tercera, para los ciudadanos de EUA en nuestro país. 

Acciones de la autoridad tras abatimiento de El Mencho

La alerta incluía "amplias zonas" de Jalisco, Baja California Norte, Quintana Roo, Nayarit y Sinaloa y "zonas" de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

También, sin citar una fuente específica, la embajada de EUA aseveró en su mensaje "que las autoridades mexicanas anunciaron en la tarde del 22 de febrero que se restringirán temporalmente las operaciones en las autopistas de peaje de Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, Tijuana, Querétaro, Veracruz, Mazatlán y San Luis Potosí, debido a los bloqueos que han afectado a los automovilistas".

De estas últimas, la representación diplomática no especificó las áreas a las que se refería.

Recomendaciones de la embajada de Estados Unidos

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivada de ellas, se exhorta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en diversas localidades de México a que permanezcan en sus hogares", señala la alerta. 

A sus empleados en las zonas referidas, la embajada indicó que deberán trabajar a distancia este día, y recomendó lo mismo para las personas de esa nacionalidad en nuestro país. 

Entre las medidas a tomar, la embajada recomendó buscar refugio, minimizar los desplazamientos innecesarios y evitar las zonas cercanas a actividades policiales.

