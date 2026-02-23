"Gato" Ortiz se manifiesta en contra del arbitraje

CIUDAD DE

, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para que empiece el

y en, no sólo los jugadores esperan ser convocados para ser parte del torneo de naciones más importante. En el arbitraje azteca también hay competencia por ver quiénes representarán al país para impartir justicia y uno de los representantes del gremio,, no sería contemplado.El "Gato" fue designado comodel partido correspondiente a ladel Clausura 2026 entre, y una de las imágenes más llamativas de la noche la otorgó él, al presumir dos llaveros mundialistas; uno de ellos era Trionda, el balón oficial del Mundial, y el otro era una mini réplica del trofeo.Para muchos ese detalle pasó desapercibido menos para, ely actual comentarista para"Es normal que el árbitro FIFA Marco 'gato' Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas supor no estar en laal", publicó el 'Cantante' en redes sociales.Por si fuera poco, el Cantante se unió a la manifestación de su excolega y reventó a los encargados de elegir a los candidatos."Susy logros enson muy buenos. Una muestra más que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados", agregó.