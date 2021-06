Incremento de homicidios dolosos es fenómeno nacional, justifica Gobierno

Del hecho de que el sexenio carrerista se perfile como el que más homicidios dolosos ha registrado en la historia de San Luis Potosí, el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo consideró que la estadística "no es nada gratificante ni alentadora, pero se trata de un incremento no sólo estatal, sino nacional".

Mencionó que al Gobierno potosino no le queda más que seguir trabajando en coordinación con las autoridades federales, principalmente, para lograr contener el fenómeno creciente de la criminalidad.

Negó que haya desestimación de las cifras nacionales o reproches por la falta de apoyo de alguna entidad federal y, al contrario, reafirmó que en la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, "estamos comprometidos todos".

Al mismo tiempo, reconoció que los números de homicidios dolosos "son mucho mayores que en otros años y en otros sexenios, pero nunca ha sido nuestra posición deslindar toda la responsabilidad al ámbito federal. Son delitos que están sucediendo aquí en San Luis Potosí y eso nos compromete a todos los órdenes de gobierno".

De los sucesos delictivos que se han registrado en la franja colindante con Zacatecas, dijo que "lo importante es que no paremos, que no reculemos en la acción fundamental de preservar esa zona como un área no complicada en la que nosotros protejamos nuestra frontera y con ello a la sociedad potosina".

Resaltó que, si bien en los límites con Zacatecas ha habido varios hallazgos de cuerpos abandonados, las investigaciones arrojan que se ha tratado de residentes de aquel estado y no de municipios o localidades de San Luis Potosí, lo que indica que se deben coordinar mejor los esfuerzos de vigilancia en el territorio zacatecano.