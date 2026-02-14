logo pulso
SLP

Incumple Mpio., prohibir uso de tracción animal

Esto, a pesar de la normativa establecida

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
Los municipios de San Luis Potosí siguen sin cumplir con la ley que prohíbe el uso de animales de carga en la recolección de basura y metales, advirtió Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado.

El diputado señaló que, a pesar de que la normativa y los transitorios fueron establecidos desde el Legislativo, los ayuntamientos no han proporcionado información sobre la migración de carretoneros a vehículos motorizados. "Hemos exhortado, hemos pedido información de cómo van, sin embargo no "la comisión seguirá exhortando a los ayuntamientos y evaluará nuevas medidas para garantizar que la ley se cumpla", advirtió Castro Barrón.

"Hemos tenido una respuesta positiva", afirmó, precisando que sólo el Ayuntamiento de Soledad ha reportado avances en el cumplimiento de la ley. Villa de Pozos y la capital aún no han entregado datos.

Castro Barrón recordó que la ley exige la migración completa de los carretoneros hacia vehículos motorizados y que los animales puedan ser destinados a terapias o santuarios. Según el padrón anterior, en la capital operaban alrededor de 500 personas, organizadas en cuatro o cinco agrupaciones grandes, de las cuales un 20 a 25 por ciento aún usa animales de carga. La organización Benito Juárez ya comenzó a recibir financiamiento del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) para adquirir vehículos y reemplazar a los animales.

La legislación establece sanciones de 3 a 120 UMAS para quienes usen animales para recolectar basura o fierro, o los sometan a productos nocivos. La iniciativa, promovida por la ex presidenta de la comisión legislativa la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas, busca generar un marco normativo que acompañe políticas de inclusión, capacitación y reconversión laboral, sin criminalizar la pobreza.

