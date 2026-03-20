Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que el 90 por ciento de los municipios del estado no han cumplido con el incremento salarial obligatorio a favor de los policías municipales, derivado de una reciente reforma legislativa.

Ante dicho incumplimiento, el mandatario estatal advirtió que, de mantenerse la negativa, se procedería a que el Congreso del Estado intervenga para remover alcaldes, síndicos o regidores.

"Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador.

En entrevista, exteriorizó que las alcaldías no han manifestado falta de liquidez para cubrir los salarios, sin embargo, tampoco cumplen con atender la mejora salarial para las corporaciones policiales.

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El mandatario estatal expuso que también se exhortará a los gobiernos municipales a mejorar las estrategias de seguridad pública, así como invertir mayor cantidad de recursos económicos en la materia.

"Se tiene que entrar al tema del tabulador que fue aprobado por el Congreso. Hay muchos municipios que han sido omisos al llamado de esta nueva ley", remató.