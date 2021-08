Indagará la STyPS las denuncias de abuso laboral

Luego de que se hiciera pública la existencia de casos de presunta explotación laboral en el centro comercial "Plaza de la Tecnología" ubicado en la capital potosina, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Manuel Lozano Nieto, precisó que sí es competencia suya dar seguimiento al tema.

Lo anterior se hará de la mano con la representación en San Luis Potosí de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, ya que se trata de un tema de probables violaciones a las condiciones generales de trabajo que protege la Ley Federal.

Aclaró que al haber una denuncia pública, se debe investigar de oficio y sin que exista necesidad de que las o los presuntos afectados presenten denuncia en lo individual.

Lozano Nieto dijo que las denuncias públicas no son frecuentes, por lo que se considera que los casos de explotación laboral en otros negocios similares podrían no ser frecuentes o generalizados, al menos no en el Centro Histórico de la ciudad.

Adelantó que la secretaría a su cargo, más que aplicar sanciones directas, procura hacer labor de convencimiento con los empleadores para que se sujeten a la Ley, ya que se privilegia que las fuentes de trabajo se mantengan, en especial para jóvenes que recién inician su vida productiva.