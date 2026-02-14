Industria de la radio y TV enfrenta posible huelga

Los tres sindicatos más fuertes de trabajadores de la radio, la televisión y las comunicaciones, mantienen un emplazamiento que pudiera estallar una huelga en los próximos días.

Los sindicatos plantean a los medios de comunicación, incrementos salariales que negocian a nivel nacional. De manera conjunta, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATyR) y el Sindicato Industrial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras y Televisoras, Similares y Conexos de la República Mexicana (SIEMART), han publicado desplegados a nivel nacional, que se refieren a las condiciones generales de trabajo.

De hecho, por San Luis Potosí, participa en las negociaciones Alex Ruelas, secretario general de la sección local del STIRTT. Los sindicalizados negocian con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

El STIRTT llamó a la cámara empresarial a solidarizarse con la condición difícil de la radiodifusión en la televisión que incluye obstáculos relacionados con la presencia del crimen organizado, la proliferación de estaciones ilegales, reformas impulsadas sin consenso que afectan a la industria y principalmente a los trabajadores y la falta de empatía y conocimiento por parte de actores del poder público sobre la realidad laboral del sector.

La CIRT, por su parte, argumenta que hay tres iniciativas de Reforma presentadas por la Secretaría de Cultura, que impactan directamente a la industria y a los concesionarios, condición que debido a las acciones de la dependencia Federal, ha afectado directamente las negociaciones. La industria de la radio y la televisión podría estallar la huelga el 28 de febrero.