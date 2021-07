Industria operará filtros antidrogas

Las empresas reforzarán la vigilancia con motivo de la despenalización de la mariguana, comentó Carlos Mendizábal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), añadiendo que no puede ser permitido que personal asista a sus labores bajo la influencia de alguna sustancia.

Mendizábal expresó que, ahora y con mayor razón, trabajaran en reforzar las medidas con una estrategia de revisión al personal de las empresas.

Afirmó que en la actualidad se llevan a cabo inspecciones aleatorias a fin de saber que el personal no llegue a su trabajo bajo el influjo de alguna sustancia ilícita.

"El tema es como todo asunto de drogas, y estoy hablando de alcohol y de algunas otras sustancias; una cosa es despenalizarla y otra es que tú puedas consumirla para ir a trabajar, y eso no es factible, no es un asunto de legalidad", dijo.

Agregó que como dicen es para fines lúdicos o de entretenimiento es muy particular de cada quien, pero que, cuándo se trata de la industria, obviamente no se puede permitir que nadie llegue en estado bajo influencia de algo para manejar una máquina.

"No hablo solamente de la mariguana, sino también del alcohol porque deben de saber que en todas las empresas tenemos estudios y en algunos lugares de manera aleatoria con el objetivo de que el empleado no tenga, no solo drogas ilícitas, sino también licitas" comentó.

También platicó que no sabe si México está o no está preparado para la despenalización de la mariguana, es un asunto que se tiene que ver en los ámbitos de cada una de las personas.

"Es un problema más de salud que de crimen: quiere combatir el crimen legalizando las cosas, pero por otro lado ves una enfermedad de alcoholismo muy fuerte que afecta a la productividad, así que no puedo dar una posición como México, como Cámara porque está un poco ajeno a nuestras actividades, pero insisto no puede llegar una persona a ninguna industria bajo influencia de ninguna droga licita o ilícita", expresó.