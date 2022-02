INE da "banderazo" a producción de 95.5 millones de papeletas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Talleres Gráficos de México arrancó la producción de 95.5 millones de papeletas para la consulta de revocación de mandato que se realizará por primera vez en el país el próximo 10 de abril.

En este marco, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que pese a las restricciones presupuestales, está garantizada la impresión de boletas infalsificables.

Acompañado del subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio, el consejero presidente del INE destacó que el ejercicio de revocación de mandato contará con todas las garantías de legalidad, certeza e imparcialidad.

"Para decirlo con claridad, este evento representa un mensaje para la sociedad y para los actores políticos, con la finalidad de erradicar cualquier tipo de duda y que sepan que el proceso de revocación de mandato, al ser ya un derecho constitucional de las y los mexicanos, contará con todas las garantías de imparcialidad y legalidad, así como con la calidad de los procesos electivos que ha organizado el Instituto Nacional Electoral y que han hecho del modelo electoral mexicano un referente a nivel internacional", subrayó.

Córdova resaltó que a pesar de los diferendos que se tuvieron previos a la emisión de la convocatoria para la consulta, "la revocación de mandato va y va muy bien. Todas las actividades programadas en el calendario de dicha revocación se están cumpliendo, una a una, dentro de los tiempos previstos, toda la maquinaria y la experiencia institucional acumulada en 31 años se están invirtiendo para que el próximo 10 de abril las mexicanas y mexicanos vivamos un proceso de participación ciudadana, legal, imparcial, cierto y confiable".

Además, reiteró que habrá papeletas suficientes y casillas al alcance todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal, que cuenten con su credencial de elector y quieran participar en esta consulta.

En tal sentido, puntualizó que al INE no le importa quién gana o quién pierde en las urnas, "y en este caso, cuál de las dos alternativas establecidas en la ley prevalecerá y gozará del respaldo ciudadano".

Aseguró que al Instituto lo que le importa es la legalidad, equidad y certeza de toda contienda democrática "y la revocación de mandato de 2022 no es ni será la excepción", pues lo relevante es que se apegue a las normas, que la sociedad participe y que las y los actores políticos respeten las leyes.

Lorenzo Córdova remarcó que pese a que el INE no recibirá el presupuesto que solicitó, "no por ello las papeletas para la revocación de mandato serán vulnerables".

Explicó que aunque no se imprimirán en papel seguridad, como sucede en una elección federal, cada una de ellas seguirán con ciertas medidas para impedir que puedan ser falsificadas, tales como microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente e impresión invisible, "medidas con las cuales es posible garantizar su autenticidad y que sean absolutamente infalsificables".

Por su parte, el director general de a talleres Gráficos de México, Abraham Esequiel Zurita, detalló que se imprimirán 95 millones 555 mil 829 papeletas para el ejercicio de revocación de mandato, aunque el presidente del INE informó que la producción será de 94 millones 590 mil 469 papeletas, es decir, una diferencia de casi un millón de boletas.