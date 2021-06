INE-SLP no ve posible que se reviertan resultados de la elección

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro, externó que aunque la elección a gobernador se pueda judicializar, en realidad no hay posibilidad de que el resultado en cuanto a votos se pueda revertir, puesto que los sufragios están contados y no van a aparecer o desaparecer de uno y otro lado por alguna determinación en tribunales.

Indicó: "Yo no veo posibilidad de que cambie el resultado en la elección a gobernador, hay algunos distritos que quedaron muy apretados, como el 03 de Rioverde..., pero no es el caso de la elección a gobernador, yo no veo que se puedan revertir los resultados, lo que tiene que ver con los votos en la elección a gobernador no hay manera en que pueda haber un resultado distinto".

Dijo que ha escuchado que hay personas que lamentan que se judicialicen los resultados electorales, pero "yo no soy de esos", puesto que, según explicó, es muy bueno que existan canales para el litigio y la disputa de inconformidades. "Prefiero un tribunal lleno de impugnaciones que la calle llena de gente porque sienta que se vulneró su voluntad".

Aispuro Cárdenas indicó que siempre ha sido muy respetuoso y entiende que hay actores que tienen concepciones diferentes sobre cómo se desarrolló el proceso electoral y tienen derecho a que las instituciones les clarifiquen y transparenten, pero el hecho es que Ceepac e INE llevaron a cabo un muy buen trabajo a la hora de hacer los cómputos, por lo que, en este sentido, el número de votos contados para cada quien difícilmente va a cambiar, pues apuntó que se pueden sancionar otro tipo de acciones, pero no los resultados de por quienes votaron los potosinos.