Infonavit ampliará sus horarios en oficinas de SLP

El INFONAVIT ampliará los horarios de atención en sus oficinas de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

A partir del 27 de abril, la atención del Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) San Luis Potosí, ubicado en avenida Venustiano Carranza #720, primer piso, colonia Moderna, se brindará de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Las y los asistentes podrán:

Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

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Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Además, aquellos trabajadores que tengan un crédito que era impagable, también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.