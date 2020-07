Informales, más del 55% de empresas en SLP

De 97 mil 773 establecimientos existentes en San Luis Potosí hasta 2019, el 55.9 por ciento (54 mil 655.10) son informales y el 44.1 por ciento (43 mil 117.89) formales, reveló información de los Censos Económicos 2019.

El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detalló que, aunque en la entidad hay mayor empresas informales, de 554 mil 866 espacios laborales generados, el 83.7% (464 mil 422.84) son en la formalidad y 16.3% (90 mil 443.15) en la informalidad.

Aclaró que se observan diferencias entre los establecimientos catalogados como formales e informales, dado que se establecieron criterios definidos desde una perspectiva censal, pues censó un total de 148 mil 767 establecimientos.

Explicó que se define como informales, desde una perspectiva censal, las unidades que tienen 5 personas ocupadas o menos; no pagan "Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social" ni "Otras prestaciones sociales".

Además, no forman parte de una empresa con varios establecimientos; carecen con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona; no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración.

Y finalmente, no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos; y no utilizan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.