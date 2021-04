Inicia campaña de Aldaco, candidato a diputado local por el VIII Distrito

Este domingo arrancó su campaña el candidato a diputado por el VIII Distrito de la coalición Sí Por San Luis, Luis Gerardo Aldaco Ortega, en la explanada del estadio Lastras, donde estuvo acompañado del candidato a la alcaldía de SLP Enrique Galindo.

Con un estricto protocolo de sana distancia e instalación de filtros sanitarios, se dieron cita 300 liderazgos de distintas colonias para atestiguar el inicio formal de la contienda rumbo a la elección del 06 de junio.

Aldaco Ortega aseguró que recorrerá cada colonia de esta zona donde prevalece una alta incidencia delictiva además de problemas en el acceso al agua potable, ya que se han conocido casos de cobros indebidos así como las constantes afectaciones a causa de las fallas en la conducción del recurso.

"Increíble lo que está sucediendo en nuestro distrito por la falta de agua, producto de la ineficiencia de quien hoy está tomando decisiones", además señaló, "desde el Congreso del estado no vamos a permitir que se cobre lo que no se consume, vamos a pugnar porque se cobre lo justo, es impresionante los abusos que el Interapas comete; eso no lo podemos permitir"

En el evento estuvieron presentes los dirigentes estatales del PAN Juan Francisco Aguilar y Elías Pesina Rodríguez quienes expresaron su apoyo al candidato.

Con la presencia de la diputada federal Guadalupe Almaguer, se envió un mensaje a los habitantes de esta zona de la capital, ya que aseguró que el representante actual sólo se ha dedicado a viajar en bicicleta sin ver por las problemáticas del distrito, sin embargo se benefició del "escurrimiento" del voto en las pasadas elecciones sin hacer campaña.

En su intervención, el abanderado a la alcaldía capitalina Enrique Galindo Ceballos sostuvo que respaldará a los diputados locales y federales para resolver las necesidades que se presenten en el distrito, además de refrendar la seguridad "por encima de cualquier cosa".

Durante las primeras horas de este domingo el candidato sostuvo encuentros con comerciantes, tianguistas y personas cuya actividades económicas se han visto afectadas por la pandemia.