Inicia en la Huasteca programa de apoyo a madres y padres trabajadores

Se consideran a 8 mil 042 beneficiarios con hijos antes de cumplir 5 años; recibirán mil 650 pesos bimestrales

Por Rubén Pacheco

Diciembre 04, 2025 11:04 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

En la región huasteca de San Luis Potosí, inició el programa de Madres Trabajadoras, enfocado a mujeres con hasta tres hijos que funjan como jefas de familia, informó Guillermo Morales López, titular de los Programas Integrales del Bienestar.

Matizó que, si bien el sistema de apoyo se centra en las mujeres, también se considerará a los hombres que se encuentren en la misma situación familiar.

El funcionario estatal dijo que se prevé que el esquema se amplíe el próximo año a otras zonas geográficas de la entidad potosina, a fin de apoyar a las progenitoras en situación vulnerable.

En conferencia de prensa, describió que se consideran a 8 mil 042 beneficiarias con hijos antes de cumplir 5 años, quienes recibirán mil 650 pesos bimestrales; y si los infantes tienen alguna discapacidad con hasta de cumplir los 6 años, obtendrán 3 mil 720 pesos.

"Se rompe con un concepto, de alguna manera estigmatizante de madres solteras, porque es muy difícil corroborar que tenga el estado civil soltero, porque no hay un documento que lo apruebe", remató.

Explicó que solo se toman en cuenta estos grupos etarios, porque luego pueden ser considerados en el otorgamiento de becas como las Benito Juárez.

