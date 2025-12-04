Asesinan a un velador en El Morro

Un hombre fue localizado sin vida por disparos de arma de fuego en la calle Moctezuma en la colonia El Morro.

El l reporte fue a las 07:30 horas de este jueves, cuando trabajadores de una constructora que ingresaban a laborar en un complejo de viviendas sobre la calle de Moctezuma, observaron el cuerpo de un velador tirado en medio de un charco de sangre.

Algunas personas cercanas al lugar afirman que como a las 03:00 de la mañana se escucharon varias detonaciones, pero fue hasta en la mañana que se dieron cuenta de que el hombre se encontraba sin vida.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes aseguraron la zona para facilitar las labores de recolección de indicios por parte de la Policía de Investigación y peritos de la FGE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí