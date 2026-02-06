logo pulso
SLP

Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes

La Feria de Universidades Interactiva

Por Redacción

Febrero 06, 2026 07:13 p.m.
A
Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes

Con una proyección de asistencia de más de 10 mil estudiantes y la participación de 80 instituciones educativas públicas y privadas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026 y entregó las primeras tres becas de titulación gratuita.

De acuerdo con la información oficial, las becas permitirán a estudiantes concluir sus estudios de nivel superior y facilitar su incorporación al mercado laboral. El evento se realizó en el pabellón de la FENAPO, donde jóvenes recorrieron módulos informativos y recibieron asesorías sobre licenciaturas, posgrados y otras alternativas académicas.

Durante el acto inaugural, el mandatario estatal señaló que su administración impulsa acciones para ampliar el acceso a la educación superior, entre ellas la próxima apertura de la Universidad Rosario Castellanos, institución enfocada en áreas como inteligencia artificial, robótica y mecatrónica, cuya inauguración, indicó, estará a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gallardo Cardona informó además que en 2026 se cuenta con una inversión de 18 mil millones de pesos destinada al rubro educativo, la cual incluye recursos para la rehabilitación, construcción y equipamiento de más de 480 escuelasen el estado.

Finalmente, el gobernador afirmó que la FUNI se consolidó como un espacio de orientación para jóvenes que están por ingresar a la educación superior y reiteró el compromiso de su gobierno con programas enfocados en la formación académica.

SLP

Redacción

La Feria de Universidades Interactiva

