Inicia recepción de documentos para elección en la CEGAIP

Este lunes 24 de mayo el Congreso del Estado, iniciará con la recepción de la documentación de las personas interesadas para participar en la convocatoria para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Numerario de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, para el periodo comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la LXII Legislatura, informó que la fecha límite para que las y los aspirantes se puedan registrar vence el próximo viernes 28 de mayo.

De conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la persona propuesta para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado, deberán reunir los siguientes requisitos:

Nacionalidad mexicana y preferentemente ciudadanía potosina en los términos de la Constitución Política del Estado; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; ser profesionista con título legalmente expedido, con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos.

No haber sido titular de alguna de las dependencias y entidades que conforman la administración pública del Estado, Fiscal o Procurador General de Justicia del Estado, senador, diputado federal o local, presidente municipal, o dirigente de un partido político o asociación religiosa, durante el año previo al día de su elección.

Las solicitudes y propuestas deberán presentarse por escrito del 24 al 28 de mayo del año 2021, ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en Pedro Vallejo número 200, planta baja, en horario de 9:00 a 15:00 horas; serán dirigidas a la Presidenta del Congreso del Estado.

Señalarán, nombre, número telefónico, correo electrónico y domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado; debiendo adjuntar, original o copia certificada, copia simple de los documentos que a continuación se enlistan:

Acta de nacimiento, credencial de elector vigente, título profesional legalmente expedido, constancia de no antecedentes penales expedida por autoridad competente, con antigüedad no mayor a noventa días naturales a partir de la publicación de la convocatoria, escrito rubricado por la persona que aspire al cargo en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no encontrarse impedido legalmente para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, carta de residencia expedida por el Ayuntamiento del municipio que corresponda, en donde conste que el aspirante cuenta con residencia efectiva en el Estado de cuando menos dos años.

Versión pública del currículum vitae, con documentos originales que acrediten lo manifestado en el mismo y que permitan comprobar que el solicitante cuenta con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos.

Escrito rubricado por la persona que aspire al cargo en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cumplir con lo establecido en la fracción V del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, escrito rubricado por la persona que aspire al cargo, en el que exprese los motivos que a su juicio lo hacen ser el aspirante idóneo al cargo y deberá presentar un proyecto de trabajo, no mayor a ocho cuartillas, rubricado por la persona que aspire al cargo, en el que se expongan los objetivos, estrategias y acciones que regirían el actuar del aspirante durante el cargo, en caso de ser electo Comisionada o Comisionado Numerario, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Escrito rubricado por la persona que aspire al cargo en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste tener conocimiento y su conformidad respecto a que las notificaciones correspondientes al presente procedimiento de elección se realicen a través de la página de internet del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, sitio www.congresosanluis.gob.mx y al correo electrónico que para tal fin designó.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, a efecto de allegarse de mayores elementos de juicio, entrevistara´ a través de la "Sala Virtual del Congreso del Estado" en forma individual a las personas participantes en este procedimiento de elección, para cuyo fin señalarán fecha y hora que será notificada en la página de Internet del Poder Legislativo, sitio www.congresosanluis.gob.mx y a través del correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones de los participantes.

Para más información, se puede consultar la convocatoria en; http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/Banners/CEGAIP/CEG.pdf.