Inicia rehabilitación de Circuito Oriente en SLP

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador, dio inicio a la rehabilitación integral de la avenida Circuito Oriente, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de acuerdo con información oficial.

El proyecto contempla, en una primera etapa, el tramo que va de Circuito Sur a la carretera 57, donde se realizarán trabajos de pavimentación con concreto hidráulico.

Según el reporte, la obra busca atender daños como baches, hundimientos y fracturas en la vialidad, así como mejorar las condiciones de circulación en la zona.

El mandatario estatal indicó que los trabajos forman parte de una estrategia de infraestructura urbana que también incluye la modernización de alumbrado público, colocación de señalética y adecuaciones en redes de agua potable y drenaje.

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Asimismo, se informó que se prevé la construcción de una unidad deportiva en el área, como parte de las acciones complementarias del proyecto.

El gobierno estatal señaló que estas intervenciones forman parte de su plan de mejora de vialidades en la capital y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.