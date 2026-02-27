Inician limpieza y rescate de espacios públicos en Pozos

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de las direcciones de Servicios Municipales, Gestión Ambiental y la Guardia Civil Municipal, implementó operativos conjuntos para la recuperación de espacios públicos y terrenos baldíos que han sido ocupados por pepenadores o utilizados para la acumulación masiva de desechos y chatarra.

Estas acciones tienen como objetivo eliminar focos de infección, reducir riesgos sanitarios y devolver a la ciudadanía espacios seguros y limpios; a través de estos operativos se interviene y sanciona a personas que se encuentran en predios abandonados o espacios públicos con acumulación de chatarra y basura, lo que puede derivar en multas elevadas, limpieza forzosa y, en casos de reincidencia, sanciones penales o arresto administrativo.

Derivado de estos operativos, se han atendido denuncias ciudadanas, particularmente en la zona urbana, en las que se han recuperado al menos dos espacios para una mejor funcionalidad, se mejoró la imagen urbana y se eliminó fauna nociva que afectaba a los vecinos, y se continúa con el monitoreo de estos lugares para evitar que las personas reincidan en estas prácticas.

Los titulares de Gestión Ambiental y Servicios Municipales informaron que, previo a cualquier intervención, se realiza una visita de verificación y un apercibimiento formal al probable infractor, otorgándole un plazo para realizar la limpieza por sus propios medios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De no cumplir, se procede con la intervención inmediata y el retiro de objetos, y se aplican las sanciones correspondientes, que pueden alcanzar multas económicas conforme a la normativa.