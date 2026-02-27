logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inician limpieza y rescate de espacios públicos en Pozos

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Inician limpieza y rescate de espacios públicos en Pozos

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de las direcciones de Servicios Municipales, Gestión Ambiental y la Guardia Civil Municipal, implementó operativos conjuntos para la recuperación de espacios públicos y terrenos baldíos que han sido ocupados por pepenadores o utilizados para la acumulación masiva de desechos y chatarra.

Estas acciones tienen como objetivo eliminar focos de infección, reducir riesgos sanitarios y devolver a la ciudadanía espacios seguros y limpios; a través de estos operativos se interviene y sanciona a personas que se encuentran en predios abandonados o espacios públicos con acumulación de chatarra y  basura, lo que puede derivar en multas elevadas, limpieza forzosa y, en casos de reincidencia, sanciones penales o arresto administrativo.

Derivado de estos operativos, se han atendido denuncias ciudadanas, particularmente en la zona urbana, en las que  se han recuperado al menos dos espacios para una mejor funcionalidad, se mejoró la imagen urbana y se eliminó fauna nociva que afectaba a los vecinos, y se continúa con el monitoreo de estos lugares para evitar que las personas reincidan en estas prácticas.

Los titulares de Gestión Ambiental y Servicios Municipales informaron que, previo a cualquier intervención, se realiza una visita de verificación y un apercibimiento formal al probable infractor, otorgándole un plazo para realizar la limpieza por sus propios medios. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De no cumplir, se procede con la intervención inmediata y el retiro de objetos, y se aplican las sanciones correspondientes, que pueden alcanzar multas económicas conforme a la normativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia
Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia

SLP

El Universal

Tras la división del Cártel del Milenio, el CJNG se expandió en Jalisco y otras regiones bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes.

Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital
Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

SLP

Redacción

Cabildo avala informe financiero y crea Comisión de Bienestar Animal.

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo
Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

SLP

Redacción

Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje
Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

SLP

Redacción

Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.