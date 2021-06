Iniciará IEEA aplicación de exámenes e inscripción a los servicios educativos

Con el objetivo de propiciar la continuidad al proceso educativo de jóvenes y adultos que se encuentran inscritos en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, además de permitir la incorporación y aplicación de exámenes diagnósticos a personas que aún no están inscritos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) realizará del 24 al 27 de junio, la Jornada de Aplicación de Exámenes e inscripción a los servicios educativos, así lo informó el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz.

El funcionario mencionó que, del 18 al 20 de junio, se llevó a cabo una jornada de aplicación de exámenes en la que se tuvo una nutrida participación, y añadió que, este esfuerzo es un recurso que favorece la educación de adultos y responde a los intereses y necesidades de todos los educandos activos en la institución, "esta jornada beneficiará a jóvenes y adultos que pretenden continuar con sus estudios o que requieren certificar estudios por requerimientos laborales".

Por su parte, el director general del Instituto de Educación Estatal para los Adulto, Helios Barragán Farfán, indicó que esta jornada se realizará en un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en torno a la contingencia, y que en esta jornada se incluyen a aquellos que participan en el modelo indígena, los que estudian el nivel inicial o aquellos que se encuentran en reclusión, considerando además que muchos de ellos requieren un certificado para continuar sus estudios o con fines laborales.

La aplicación de los exámenes se llevará a cabo en 648 espacios, como son: sedes permanentes, plazas comunitarias y sedes programadas en cabeceras y localidades de todos los municipios de la entidad y la organización de la misma estará a cargo del personal de las 9 coordinaciones de zonas del Estado.

Para mayor información el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) pone a su disposición el número telefónico 800 20 24 250 o pueden acudir a sus instalaciones, ubicadas en Ignacio Comonfort Número 1406-A, Jardines del Estadio.