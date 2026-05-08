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Iniciaron acciones emergentes para el abasto de agua en SGS

Esto, mientras Interapas repara el pozo Praderas del Maurel

Por Samuel Moreno

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Iniciaron acciones emergentes para el abasto de agua en SGS

Ante las afectaciones en el suministro de agua potable en diversas colonias de Soledad de Graciano Sánchez, el organismo Interapas y el Ayuntamiento soledense, acordaron implementar acciones emergentes para acelerar la rehabilitación del pozo Praderas del Maurel y reducir el tiempo sin servicio para los usuarios.

El acuerdo fue establecido entre el presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, y el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quienes definieron una estrategia conjunta para restablecer el abasto por red en la zona de influencia de esta fuente de suministro.

Como primera medida, el municipio de Soledad instalará una bomba provisional para reactivar el funcionamiento del pozo en las próximas horas y aminorar las afectaciones en las colonias que dependen de esta infraestructura hidráulica.

Posteriormente, Interapas colocará el equipo definitivo para restablecer las condiciones óptimas de operación del pozo y fortalecer el abastecimiento de agua a futuro, informó el organismo operador. Entre las colonias beneficiadas con estas acciones se encuentran El Polvorín, Azaleas, La Lomita, Providencia, San Francisco y Herradura, además de otros sectores que reciben agua desde esta fuente de abastecimiento.

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Interapas indicó que mantendrá coordinación directa con el gobierno municipal de Soledad durante el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de normalizar el servicio y mejorar las condiciones de suministro.

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