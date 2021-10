Iniciativas para licencias y placas de Gallardo generan opiniones encontradas en Congreso

Ante la pretensión del gobernadorJosé Ricardo Gallardo Cardona de que su iniciativa sobre la gratuidad de licencias sea solventada y aprobada en una semana, algunos congresistas defendieron que no es irresponsable aprobarla en ese lapso de tiempo, en tanto que otros precisaron que lleva un proceso que puede extenderse por más de ese período.

En entrevista, Juan Francisco Aguilar Hernández del Partido Acción Nacional (PAN), precisó que es complicado procesarla y resolverla en una semana, dado que toda presentación de una invitación conlleva un trámite y procedimiento, establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

"Si es idónea. Si trae un impacto a favor de las y los potosinos, y si llega a ser idóneo y no contraviene ninguna disposición legal, se tendría que estar votando a favor", declaró.

Aparte, María Claudia Tristán Alvarado, coordinadora parlamentaria del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), opinó que no irresponsable resolverla en una semana como lo sugirió el mandatario, dado que un planteamiento de "urgente necesidad".

"Si en una semana puede estar lista, y no nada más ese punto, sino todos los que sean necesarios (...) la situación es que tiene que pasar a comisión, la comisión tiene que hacer el análisis, pero si la comisión sesiona de manera extraordinaria y con toda esa puntualidad que él quiere, por supuesto que lo podemos hacer", dijo.

Cuestionada sobre si la forma de exponerlo no es una forma de someterse al Ejecutivo, consideró que no es así porque es una petición urgente, con un impacto a favor de la población.

Entrevistado aparte, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), adujo que, si bien la bancada morenista valorará los argumentos del planteamiento y podría añadirle algo si es necesario, ya se definirá si procede en una o dos semanas.

"Ya la tenemos, la vamos a analizar. De entrada la vemos muy bien. Vemos que hay que erradicar esos factores que se prestaban a la corrupción y redireccionar. Se puede siempre buscar nuevas estrategias", comentó.

Y finalmente René Oyarvide Ibarra, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), defendió que es posible analizarla y votarla en una semana, porque es una moción ya trabajada y sustentada en medidas de austeridad en la función pública.

"Esto es una muy buena propuesta. Obviamente tendremos que ver la regulación de las reglas de operación. Respetuosos de ley, que eso también será nuestro papel para ver en qué momento y de qué manera podemos abarcar la generalidad del apoyo a los ciudadanos", concluyó.