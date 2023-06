Innecesarias, autodefensas en la Huasteca: Torres Sánchez

Luego de que diversos cañeros anunciaran que conformarán grupos de defensas para estar vigilando las entradas y salidas del municipio de El Naranjo, debido al hartazgo por las extorsiones y la exigencia del pago de cuotas por parte de organizaciones delincuenciales, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez informó que están reforzando la región con un mayor número de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Detalló que esta mañana se reunió con Elíseo Rodríguez de León, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio San Miguel, quien anunció esta medida de defensa armada luego de un atentado en su contra, por medio de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

"Lo que estamos haciendo es acercarnos para decirle que no está solo, le vamos a dar una protección puntual, las 24 horas del día", indicó.

Agregó que en San Luis Potosí no hay necesidad de que surjan grupo de autodefensa, porque existe un gabinete puntual de seguridad, "por supuesto lo deseable es que no hubiera este tipo de situaciones, pero no llegamos a un extremo como sucede en el sur, en otros estados, donde lamentablemente la gente tiene que armarse, así no sucede".

Finalmente, detalló que el principal problema en la región en materia de inseguridad son los grupos del crimen organizado que ingresan a la entidad provenientes de Tamaulipas, "tienen enquistado el problema y vienen y nos los avientan".