“Insalvables, algunas observaciones a Nava”

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos confirmó haber recibido ya las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto al ejercicio fiscal 2021 y dijo que se hará el mayor esfuerzo para solventarlas, aunque las más “fuertes” corresponden a la administración de Xavier Nava Palacios.

“Ya las recibimos y estamos en el periodo de revisión. La mayoría son del último año de la administración pasada, muy, muy fuertes. Es un tema que estamos cuidando mucho, porque tenemos la obligación legal de responder, de solventar, y queremos hacerlo lo mejor posible”, declaró el edil en entrevista.

Adelantó que algunas observaciones “son insalvables, por más que buscamos información y documentos, pero estamos en ese proceso, y claro que terminando esto, daremos a conocer los resultados y la Auditoría Superior del Estado hará lo mismo”.

Se le preguntó si es factible y legal que el exalcalde Nava Palacios solvente las observaciones de la ASE por su propia cuenta, a lo que respondió que “él tiene facilidades y tiene derechos. Nosotros no estamos peleados con eso y no tenemos intención de perjudicar a nadie. En política no debemos olvidar que esto da muchas vueltas y nosotros vamos a estar resolviendo observaciones cuando ya no estemos en el cargo”.