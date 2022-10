Inservible, el nuevo edificio de Fiscalía

Existen varios pendientes por los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) no se puede trasladar al nuevo edificio que se construyó en la delegación de La Pila, tales como el acceso a internet, ya que en esa zona de la capital potosina no hay fibra óptica para contar con la capacidad que requieren, informó su titular José Luis Ruiz Contreras.

Agregó que también requieren de agua y drenaje, tema que ya está siendo solventado con el ayuntamiento capitalino, así como la pavimentación de los accesos y el cableado por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Detalló que como los puntos anteriores no dependen directamente de la FGE no existe un plazo estimado para que se pueda trasladar, pero descartó que esto pueda ocurrir antes de que rinda su primer informe de labores, mismo que ya está en elaboración.

Ruiz Contreras manifestó que a la administración anterior les faltó prever este tipo de detalles, lo cual ha dificultado la mudanza, y que esta se realizará hasta que se cuente con estos servicios que son fundamentales para realizar su trabajo.

“No lo previeron en la proyección de la construcción, te hablo de que cuando se inauguró todavía estaba el acceso en tierra, ya se pavimentó; no hay salida del drenaje. Son cuestiones administrativas que no se previeron y se enfocaron en la estructura del edificio y no en los intangibles”, explicó.